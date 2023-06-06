DEVA Partisi: TBMM'de grup kurmayla ilgili somut formül söz konusu değil
DEVA Partisinden, TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konuların yetkili organlarda ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirileceği, bu aşamada yetkili kurulların karara bağladığı somut bir formülün söz konusu olmadığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 16:42, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 16:52
DEVA Partisinden yapılan yazılı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda medyada çeşitli haber ve değerlendirmelerin yer aldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler, partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut formül söz konusu değildir."