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Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor

Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım; "Kamptaki ilk denemelerinde 75'er net yapan Muhammed Talha ve Ömer Faruk, LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevapladılar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 16:54, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 16:56
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Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler, konteyner ve çadırlarda oluşturulan kamplar sayesinde eğitimlerini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yandan şehrin ayağa kaldırılması için çalışmalar sürerken diğer yandan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmalar yürütülüyor.

Kahramanmaraş'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın girişimleri sonucu Muhsin Yazıcıoğlu Mesire Alanı'nda kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'na katılan öğrenciler, eğitimlerine devam ediyor.

Her türlü imkanın seferber edildiği eğitim kampında öğrenciler hedeflerine ulaşabilmek için çalışıyor.

Kentte sınavlara hazırlanan öğrenciler için derslikler, açık eğitim alanları, kütüphane, robotik kodlama ve yazılım atölyesi, konaklamalı kamping alanı, yemekhane ve kafeteryalar faaliyete geçirildi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampa katılan öğrencilerin başarısına dikkati çekerek, "Kahramanmaraş'ta yaptığımız birçok hizmetin yanı sıra üzerinde durduğumuz en önemli hususlardan birisi sınavlara hazırlanan öğrencilerimize dönük yapılacak çalışmalardı. Hızlı bir şekilde çadır kentlerde, konteyner kentlerde ve mahallerimizde öğrencilerimizin ders çalışabileceği mekanlar oluşturduk ama daha önemlisi depremzede öğrencilerimiz için doğa içinde sessiz, huzurlu bir ortamda kurduğumuz Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı'nda hızlı bir şekilde 1250 öğrencimizi 3 aylık yoğunlaştırılmış eğitim kampına aldık." ifadelerini kullandı.

Kamp alanında öğrenciler için derslikler, açık eğitim alanları, kütüphane, robotik kodlama ve yazılım atölyesi, sosyal ve sportif aktivite alanları, konaklamalı kamping alanı, yemekhane ve kafeterya gibi, konaklama ve yeme içme dahil, her türlü ihtiyaçların karşılanacağı bir ortam hazırladıklarını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"3 aydır devam eden yoğun eğitim ve kurs programı sonucu öğrencilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Birçok öğrencimiz net sayılarını ciddi oranda artırarak yapılan işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koymuş oldu. Bizim için de bu örnek proje sonuçları itibarıyla gurur verici bir çalışma oldu. Kamptaki ilk denemelerinde 75'er net yapan Muhammed Talha ve Ömer Faruk, LGS'de 90 sorunun tamamını doğru cevapladılar. Bu sonuç beni ve emek veren arkadaşlarımızı inanılmaz mutlu etti. Tüm yavrularımızı ve bu başarıya imza atan öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

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