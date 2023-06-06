MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

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