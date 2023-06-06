MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Haziran 2023 17:18, Son Güncelleme : 06 Haziran 2023 17:19
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.
MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.