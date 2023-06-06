Otomobil park halindeki tıra çarptı: Emekli öğretim üyesi hayatını kaybetti

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden sürücü Osman Aydoğuş'un Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden profesör doktor unvanıyla emekli olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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