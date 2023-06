Hatalı öğrenci kaydı 4 yıl sonra silinebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan davacının kaydının 4 yıl sonra silinmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2022/3012

Karar No : 2023/36

TEMYİZ EDEN (DAVALI) :... Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan davacının kaydının silinmesine ilişkin 16/11/2016 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının Hukuk Fakültesi'ne kaydının Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümleri işletilmeden, KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan işbirliği anlaşması gereği yapıldığı, davacının kaydının yapıldığı yıl İstanbul Üniversitesince yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenen sınavdan asgari olarak belirlenen 40 puanın üzerinde not aldığı, davacının kaydı yapıldıktan yaklaşık 4 yıl sonra kayıt işleminde bir kısım usulsüzlükler bulunduğu gerekçesiyle öğrencilik statüsünün sonlandırıldığı, davacının bu usulsüzlüklerde dahlinin bulunduğuna dair idarece herhangi bir tespit yapılmadığı, davacının kaydının mevzuat hükümlerine aykırı bir biçimde gerçekleştirildiği görülmekle birlikte Rektörlük ile ilgili Bakanlık arasında yapılan anlaşma neticesinde öğrencilik statüsü kazandıktan sonra idarenin kendisinden kaynaklı hata ve eksikliklerinden dolayı önemli bir statü kazandıran kayıt işlemini yaklaşık 4 yıl sonra geri almasının hukuka, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararına ve hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin .. tarih ve E:... , K:... sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Sekizinci Dairesinin 02/02/2022 tarih ve E:2018/905, K:2022/480 sayılı kararıyla;

Uyuşmazlıkta; davacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olduğu ve ortaöğretimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamladığı, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girerek, Temel Öğrenme Becerilerinden 46,75 puan, Türkçe Dilinden 66,80 puan aldığı, davacının kaydının; mevzuata uygun olup olmadığı yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, salt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan işbirliği anlaşması doğrultusunda bilgilerinin öğrenci otomasyon sistemine alınmak suretiyle davalı idare tarafından açık hataya dayalı olarak hukuk fakültesi lisans programına yapıldığı,

Bu itibarla, davacının kaydının silinmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:.. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:... , K:... sayılı kararıyla;

İstinaf başvurusunun reddi ile dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, kazanılmış haktan söz edebilmek için hukuka uygun olarak tesis edilmiş bir işlemin varlığının zorunlu olduğu, idare mahkemesinin kararında belirttiği üzere davacının fakülteye kayıt işleminin mevzuata aykırı olarak tesis edildiği, bu sebeple davacı açısından kazanılmış hakkın oluştuğundan söz etmenin mümkün olmadığı, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ve dava konusu işlemin iptali yönündeki mahkeme kararının kaldırılması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, üniversitenin açtığı sınavda başarılı olarak fakülteye kaydının yapıldığı, kaydının usule aykırı olarak yapılmasında hiçbir dahlinin olmadığı, idarelerin kendi aralarında yaptığı hukuka aykırı uygulamalardan dolayı kendisine sorumluluk yüklenemeyeceği, fakülteden mezun olarak avukatlık stajını yaptığı, on yıldır süren hukuki belirsizlikten dolayı mağdur olduğu, ısrar kararının hukuka ve usule uygun bulunduğu, temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı, istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ ... 'İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olan ve ortaöğretimini de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30/05/2012 tarihinde tamamlayan davacının, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girdiği, Temel Öğrenme Becerilerinden 46,75 puan, Türkçe Dilinden 66,80 puan aldığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan işbirliği anlaşması doğrultusunda Rektörlüğün Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na yazdığı ... tarih ve ... sayılı yazıyla Hukuk Fakültesi, Hukuk Bölümü'nde öğrenim görmesinin uygun görüldüğü ve kaydının alınmasının talep edildiği, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na gönderilen ... tarih ve ... sayılı yazıda, davacının öğrenci bilgilerinin öğrenci otomasyon sistemine tanıtıldığının belirtildiği, Hukuk Fakültesi'ne 09/10/2012 tarihinde YÖS (Yabancı uyruklu öğrenciler) kapsamında kaydının yapıldığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından usulsüz kayıtlara ilişkin olarak başlatılan soruşturma neticesinde, davacının; usulsüz olarak kaydının yapıldığının belirlenmesi neticesinde 16/11/2016 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu Kararıyla kaydının silinmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 'Yükseköğretime giriş ve yerleştirme' başlıklı 45. maddesinin (f) fıkrasında; "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası andlaşmalar gereği Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında burslu olarak öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilerin yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır." hükmü düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ın 'A- Genel İlkeler' başlıklı maddesinde; "11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6287 sayılı Kanun'un 14/f maddesi uyarınca yurt dışından öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi, Yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumlarının kontenjan önerilerinin belirlenecek takvim çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından toplanması,...,söz konusu programların kontenjanları ile öğretim dili, hazırlık sınıfına ilişkin bilgilerin Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanması,...,Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama getirilmemesine ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik sürelerinin iki yıl ile sınırlandırılması,.." düzenlemesi, 'B- Başvuracak Adaylar' başlıklı maddesinde; "...KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,...," düzenlemesi, 'C- Üniversitelerin Kabul Koşullarına İlişkin İlkeler' başlıklı maddesinde ise; "Ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar, ortaöğretim (lise) not ortalamaları, üniversite tarafından yapılan sınav vb. gibi öğrenci kabulünde kullanılacak yöntemlerin minimum puanlarının da yer aldığı yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasların Üniversite senatolarınca kabul edilen bir yönerge veya yönetmelik şeklinde düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu'nun onayına sunulması,...,Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yurt dışından gelecek öğrenci kontenjanı çerçevesinde uygulama takvimini belirleyerek akademik takviminde belirtmesine, kayıt olan öğrenciler ile ilgili bilgilerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bildirmesi,...," düzenlemesi yer almıştır.

İstanbul Üniversitesine Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi'nin 'Başvuru Koşulları' başlıklı 7. maddesinde; KKTC uyruklu olup, KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education - Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edileceği, 'Program tercih koşulları' başlıklı 8. maddesinde; yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına İÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinden, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açık ve uzaktan öğretim programları hariç, en düşük 40 standart puan ve üzeri puan almış adayların başvurabileceği, 'Değerlendirme ve yerleştirme' başlıklı 10. maddesinde; üniversitenin yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların tercihlerini değerlendirme ve yerleştirme işlemlerini Rektörlükçe yetkilendirilen komisyonlar tarafından yürütüleceği, kontenjanlara yerleştirmenin; İÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirleneceği, başvuru koşullarını sağlamış olmanın programa yerleştirme hakkı kazandırmayacağı hususları belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 22/12/1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı ile, idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı ve hilesi hallerinde süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayalı ödediği meblağını her zaman geri alabileceği; belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınmasının, hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere idari dava açma süresi içinde mümkün olduğu, bu süre geçtikten sonra geri alınamayacağı karara bağlanmıştır.

Anılan karar, her ne kadar hatalı terfi ve intibaktan doğan ödemelerin geri alınmasına ilişkin ise de, bu karar ile idari işlemlerin geriye alınmasında uyulması gereken temel ilkeler ortaya konulmuş bulunduğundan, anılan kararın tüm hatalı işlemlerin idarece geri alınmasında da dikkate alınması gerekmekte olup dava açma süresi içinde, hukuka aykırı tüm işlemlerini geri almaya yetkili olan idarenin, dava açma süresi geçtikten sonra ancak, yok hükmündeki idari işlemleri ile ilgililerin gerçeğe aykırı beyanı veya hilesi nedeniyle veya açıkça hataya düşerek tesis ettiği idari işlemlerini, süre kaydı aranmaksızın geri alması mümkün bulunmaktadır. Bu tür işlemlerin ilgililer lehine hak doğurması mümkün bulunmadığı gibi bu nitelikleri itibarıyla istikrar oluşturmaları da mümkün değildir. Zira kazanılmış hak, objektif bir hukuk kuralının kişilere uygulanmasıyla objektif ve genel hukuki durumun kişisel bir işlemle özel hukuki duruma dönüşmesidir. Bu nedenle davalı idare tarafından usulüne aykırı yapılmış olan işlemin açık hataya dayalı olarak her zaman geri alınabilmesi mümkündür.

Uyuşmazlıkta; davacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olduğu ve ortaöğretimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamladığı, 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavına girerek, Temel Öğrenme Becerilerinden 46,75 puan, Türkçe Dilinden 66,80 puan aldığı açık olmakla birlikte, davacının kaydının; yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca Rektörlükçe yetkilendirilen bir komisyon vasıtasıyla belirlenen kıstaslara uygun olup olmadığı yönünde herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, salt Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı ile İstanbul Üniversitesi Rektörü arasında imzalanan işbirliği anlaşması doğrultusunda bilgilerinin öğrenci otomasyon sistemine alınmak suretiyle davalı idare tarafından açık hataya dayalı olarak hukuk fakültesi lisans programına yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; davacının kaydının silinmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin temyize konu ... tarih ve E:.., K:... sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine,

4. 23/01/2023 tarihinde, kesin olarak, oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X- Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyize konu kararın onanması gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyorum.