8 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/14.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Futbolda Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali'nde, Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Manisa/20.00)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde, Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom, üçüncü maçta karşılaşacak.
(İzmir/20.00)
3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde, Beykoz Belediyespor, ikinci maçta Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
(İstanbul/15.30)
4- İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
5- 2023 FIBA Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda, Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
6- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Plaj Turu Finalleri, Konyaaltı Sahili'nde başlayacak.
(Antalya)
7- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.
(Paris)