TBMM, başkanlığına seçilme kararı yayımlandı
TBMM, başkanlığına seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 00:07, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 00:12
TBMM KARARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'UN SEÇİLDİĞİNE DAİR KARAR
Karar No. 1372 Karar Tarihi: 07.06.2023
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 07.06.2023 tarihli 3'üncü
Birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ seçilmiştir.