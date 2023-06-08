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En özel hastane: SMA'lı çocuklar ve aileleri birlikte kalabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok yardım kampanyalarına konu olan SMA ile diğer nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da bir yeni hastane kuracaklarını açıkladı. Tedavi gören çocuklar bu hastanede aileleriyle birlikte kalabilecek ve eğitimlerinin aksamaması için de düzenleme yapılacak. Koca, "Hastane ile aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek bir de tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" dedi. Hastanenin yeni inşa edileceği ve burada SMA ile mücadele için yeni bir yöntem geliştirilip uygulanacağı belirtiliyor

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 07:35, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 07:50
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En özel hastane: SMA'lı çocuklar ve aileleri birlikte kalabilecek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası başta SMA olmak üzere nadir hastalıklardan muzdarip olan vatandaşlara hastane müjdesi verdi.

HEM HASTANE HEM İLAÇ

Birçok yardım kampanyasına da konu olan SMA hastalığı hakkında son derece hassas olduklarını ifade eden koca, "SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusunda gelince, SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek" diye konuştu.

Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da yeni bir hastane kurulacağını müjdeleyen Koca, "Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız" dedi.

AİLELER DE KALABİLECEK

Nadir hastalıklara özel olarak inşa edilecek hastanede tedavi gören çocukların aileleri ile birlikte kalabilecekleri yerlerin yapılacağı öğrenildi. SMA'lı çocukların eğitimlerinin aksamaması için de tedbirler alınacak.

GMP SERTİFİKALI

Ayrıca bu kampüs içinde ve hastaneye çok yakın bir GMP (Good Manufacturing Practices) sertifikalı bioteknolojik ilaç üretimi yapan tesis olacak. Yapılacak tesisin uluslararası akredite bir ilaç/aşı üretim tesisi olabilmesi için bu sertifikayı alması gerekiyor.Nadir hastalıkların tedavisinde, hastaların kişiye özel üretilen tedaviye çok yakın konumda olması gerektiğinden buna uygun bir planlama da yapılacak. Çalışmalara hızlıca başlanacağı öğrenildi.

Aile diş hekimliği uygulaması başlıyor

Bakan Fahrettin Koca, aile diş hekimliği uygulamasının 3 ilde pilot olarak başladığını hatırlatarak, "Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak. Bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerimize ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Resul Ekrem Şahan

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