İsveç PKK'lıları iade edecek

PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin yuvalandığı İsveç'te, terörle mücadele yasasının Türkiye'nin talepleri doğrultusunda güçlendirilmesinin ardından dikkati çeken bir adım geldi. İsveç Yüksek Mahkemesi ilk kez 'PKK destekçisi' olduğu belirtilen bir kişinin Türkiye'ye iadesine yeşil ışık yaktı. İsveç tarafından Türkiye'ye iade edilecek ilk "PKK destekçisi" olacak olan bu kişinin iade edilip edilmeyeceği konusunda son kararı İsveç hükümeti verecek. İade edilmesi yönünde karar verilen 35 yaşındaki şahıs, 2014 yılında 'içinde esrar bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle Türkiye'de dört yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Söz konusu şahıs şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e gitmiş ancak Türk savcılığının talebi üzerine ağustos ayında bu ülkede tutuklanmıştı. Stockholm yönetimi yeni yasa ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor. Ancak düzenlemenin PKK sempatizanlarının başkent Stockholm'de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz. İsveç medyası Türkiye'ye iadesi onaylanan adamın asıl iade sebebinin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek olduğunu öne sürüyor. Pazar günü Stockholm'de NATO karşıtı sloganlar atan ve PKK bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, İsveç'in yeni terörle mücadele yasasını protesto etmişti.