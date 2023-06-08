Dokuz millet bahçesi bugün açılıyor! Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin açılışını eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Adıyaman, Giresun, Düzce, Bursa, Bolu, Afyonkarahisar, Adana, Sivas, Erzincan'daki millet bahçelerinin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.

Adıyaman'daki açılışta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hazır bulunacak. Böylece Özhaseki, görevi devralmasının ardından sahada ilk mesaisini Adıyaman'da yapmış olacak. Ayrıca programda Dünya Çevre Haftası kapsamında 9 milyon fidan da toprakla buluşturulacak.

TÜRKİYE'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Erdoğan, bugünkü gerçekleştireceği açılış için, "Adıyaman merkezli yapacağımız açılışlarda, Türkiye'nin çehresini değiştireceğiz.