Meksika'da film gibi olay! Türkiye için toplanan yardımları markette sattılar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat ara ile meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 55 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin ardından yurt içi ve yurt dışından Türkiye'ye yardım yağdı. Meksika da Türkiye'ye büyük destek veren ülkeler arasında yer aldı, gerek enkaz çalışmaları gerekse maddi konularda ilk yardıma koşan ülkeler arasındaydı... Son olarak Meksikalı gazeteci Pamela Cerdeira, depremzedelere yardım etmek için harekete geçti. Cerdeira, solcu Mexico City belediyesine Türkiye'deki depremzedelere gönderilmesi için pirinç ve tuvalet kağıdı bağışladı.

SKANDAL AİRTAG İLE ORTAYA ÇIKTI, BELEDİYE ÜRÜNLERİ MARKETTE SATTI

Gazetecinin Airtag teknolojisi ile takip ettiği ürünlerin, Türkiye'ye gönderilmediği belediye tarafından yerel bir markete satıldığı ortaya çıktı. Skandalın ardından Mexico City belediyesi büyük bir tepkiyle karşılaştı.