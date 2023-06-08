Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 09:09, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:07
M.D. (41) yönetimindeki 23 AAB 527 plakalı otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti, polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.