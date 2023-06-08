Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti, polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net