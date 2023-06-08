Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi
Çorum'da bir eve silahla ateş edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 09:28, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:05
Ulukavak Mahallesi Atalay 5. Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katına gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, ikametin camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.
Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.