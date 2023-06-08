Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, ikametin camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Ulukavak Mahallesi Atalay 5. Sokak'taki 3 katlı binanın 2. katına gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi.

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