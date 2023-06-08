Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ve Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı tebrik etti.

Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Fidan ve Blinken, iki ülke arasındaki ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa sürede tekrar görüşme iradelerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik eden Kuleba, mevkidaşını Ukrayna'ya davet etti.

Görüşmede Ukrayna'daki güncel gelişmeler de ele alındı.