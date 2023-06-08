Apple'dan 3 günde ikinci zam

3 gün önce Türkiye'deki fiyatlarına zam yapan Apple'ın dolar/TL'nin rekor kırmasını takiben ürünlerinde yeni fiyat artışları yaptı.

iPhone 14 Pro Max'ın en yüksek fiyatı 76 bin 499 TL'ye kadar yükselirken toplam üç hafta içerisindeki zam oranı yüzde 30'lara geldi.

1 ay içerisinde hayata geçirilen bu 3 zammın ardından iPhone fiyatları da katlandı. iPhone 14'ün başlangıç fiyatı 42 bin 499 TL'ye çıkarken, 14 Pro başlangıç fiyatı ise 54 bin 999 TL'ye yükseldi. Tüketici bu zamlara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken satış rakamlarının nasıl etkileneceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

Apple'da yeni fiyatlar

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42 bin 499 TL

iPhone 14 Plus 128GB: 46 bin 999 TL

iPhone 14 PRO başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 1 TB: 72 bin 499 TL

iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76 bin 499 TL

Kaynak: Bloomberg HT