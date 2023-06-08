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İstanbul'a atanan Vali Davut Gül'den Gaziantep'e veda mesajı

"Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalıştık"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 10:14, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:16
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İstanbul'a atanan Vali Davut Gül'den Gaziantep'e veda mesajı

İstanbul'a atanan Vali Davut Gül, yayımladığı mesajla Gaziantep'e veda etti.

Gül, mesajında, kültür tarihinde önemli yere sahip, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini ateşleyen, her bir taşı ve toprağında kahramanlık hikayelerinin fışkırdığı Gaziantep'e 4,5 yıl onur ve gururla hizmet ettiğini belirtti.

Kentte birçok güzel ve anlamlı gelişmeye şahit olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Bu kadim şehirde, varını paylaşmanın, hayırseverliğin, yardımlaşmanın, hasılı komşusu açken tok yatmamanın ne kadar önemli olduğuna şahit oldum. Özellikle eğitim kurumları başta olmak üzere ihtiyaç bulunan bütün yatırımlarda hayırseverlerimizin elini taşın altına nasıl koyduğuna şahit oldum. Belki de dünyaya örnek olabilecek 'Gaziantep Modeli' ile, birlikte iş yapma kültürünün ne kadar önemsendiğine şahit oldum. Milletvekillerinden yöneticilerine, hayırseverlerinden toplum önderlerine, sivil toplum kuruluşlarından belediye personellerine, öğretmenlerinden, emniyet mensuplarına, din görevlilerinden tüm kamu görevlilerine kadar yapacak işi, söyleyecek sözü olan herkesin ortak projeleri hayata geçirebilmek için nasıl çaba sarf ettiklerine şahit oldum. Hizmet ettiğim 4 buçuk yılın ardından 5 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehirlerin sultanı İstanbul'a atandım. Bu sebeple valisi olmaktan gurur duyduğum Gaziantep'ten ayrılıyorum. Bizleri bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Görevi boyunca hizmet ettiği bütün vatandaşların her zaman gönül dünyasında ayrı bir yeri olacağına işaret eden Gül, "Görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli, yaşlı, dul ve yetimlerimize yakın ilgi gösteren bir anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek şehrin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalıştık. Tüm Gaziantep halkından helallik diliyor, İstanbul'da kapımızın ve gönlümüzün tüm Gazianteplilere açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü meslek hayatımın bu döneminde Gaziantep'e hizmet etmekten dolayı şükür makamındayım." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, kentteki görevi boyunca projelerin hayata geçirilmesinde emeği olanlara da teşekkür etti.

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