ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
ÇAYKUR, artan yaş çay parası ve buna bağlı maliyetler nedeniyle kuru çaya yüzde 43 zam yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 21:10, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 21:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Rize mitinginde yaş çay taban fiyatının yapılan yüzde 64'lük zam ile 11 lira 30 kuruşa yükseldiğini duyurmuştu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) de yaş çay taban fiyatı ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak kuru çaya bugün itibarıyla yüzde 43 oranında zam yapıldığını bildirdi.