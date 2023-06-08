ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) de yaş çay taban fiyatı ve artan maliyetleri göz önünde bulundurarak kuru çaya bugün itibarıyla yüzde 43 oranında zam yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Rize mitinginde yaş çay taban fiyatının yapılan yüzde 64'lük zam ile 11 lira 30 kuruşa yükseldiğini duyurmuştu.

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