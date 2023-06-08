Alametifarika Ne Demek? Alametifarika Kelimesinin Güncel TDK Sözlük Anlamı Ne Demektir?

Cevap: Ayırıcı Nitelik, Ayırıcı Özellik

Alametifarika Kelimesi Nasıl Yazılır? Alametifarika Kelimesinin Doğru Yazımı Nedir?

Cevap: Alametifarika

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