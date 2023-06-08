Dolar günü 23,38 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 23,38 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 18:04, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|23,1790
|23,1800
|23,3810
|23,3820
|Avro
|24,8370
|24,8380
|25,1800
|25,1810
|Sterlin
|23,8800
|29,0300
|29,2980
|29,4450
|İsviçre Frangı
|25,5300
|25,6580
|25,9450
|26,0750
|ANKARA
|ABD Doları
|23,1490
|23,2290
|23,3510
|23,4310
|Avro
|24,7970
|24,8770
|25,1400
|25,2200
|Sterlin
|28,8200
|29,0300
|29,2380
|29,4480