Altının kilogramı 1 milyon 460 bin 400 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 449 bin lira, en yüksek 1 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 460 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 279 milyon 287 bin 165,64 lira, işlem miktarı ise 2.273,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 367 milyon 632 bin 312,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: