4483 sayılı Kanundaki 45 günlük azami ön inceleme süresi mutlak süresi mi?

Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Sponsorlu İçerik
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Memurlar.Net

4483 sayılı Kanundaki 45 günlük azami ön inceleme süresi mutlak süresi mi?

4483 sayılı Kanunda yer alan 45 günlük azami ön inceleme süresinin Danıştay Kararları ve Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda mutlak süre olmadığı ancak zorunlu hal ve durumlarda aşılabileceği, bu durumun da ön incelemenin sıhhatini etkilemeyeceği vurgulanmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 10:49, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 10:50
Yazdır
4483 sayılı Kanundaki 45 günlük azami ön inceleme süresi mutlak süresi mi?

Bilindiği üzere, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un "süre" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasında aynen " Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5'inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir."

Yukarıda geçen 5'inci maddenin birinci fıkrasında ise "İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır."

Bu maddelerin incelenmesinden, ön inceleme süresi suçun öğrenildiği tarih dahil 30 gün, zorunlu hallerde sadece bir defa uzatılmak üzere ayrıca 15 gün olmak üzere toplamda 45 gün olacağı açıktır.

Burada geçen 45 günlük süre mutlak mı değil mi? Sorusunun üzerinde değerlendirme yapmak gerekir.

"Mutlak" kavramının TDK anlamı şunlardır. Salt, kendi başına var olan, hiçbir şeye bağlı olmayan, bağımsız, saltık, kesinlikle.

4483 sayılı Kanunda bahsi geçen 45 günlük süre mutlak mı değil mi derken kesin mi değil mi, uzatılabilir mi değil mi anlamları taşımaktadır.

Konu hakkında yol gösterici nitelikte Danıştay Birinci Dairesinin 01.02.2017 tarihli kararında (Esas: 2016/1760, Karar: 2017/99) aynen " Oysa, 4483 sayılı Kanunun 7'nci maddesindeki, yetkili merciinin en geç kırk beş gün içerisinde ilgili memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda bir karar vermek zorunda olduğu yolundaki hükmün, ön inceleme konusu eylemin niteliği, kapsamı, özelliği dikkate alınmadan her ön incelemede mutlak uyulması gereken mutlak bir süreyi ifade ettiğinin kabulünün mümkün bulunmadığı, zira, ön inceleme konusu eylemin teknik özellikler içermesi, niteliği, kapsamı, eylemin aydınlatılması için gerekli görülen bilirkişi incelemesinde geçecek süre gibi zorunlu sebeplerle bu sürenin aşılabileceği, bu durumların varlığı halinde kırk beş günlük sürenin aşılmasının, ön incelemenin geçerliliğini ve hukukiliğini etkilemeyeceği açıktır." şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bununla beraber, Anayasa'ya bireysel başvuruya konu olan bir olayda (Başvuru Numarası: 2018/3154, Karar Tarihi: 26.05.2021) 45 günlük sürenin aşılmış olmasının ön incelemenin sıhhatini etkilemeyeceğinden hareketle adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edilmediğine karar verilmiştir. Bu kararda aynen; " 53. 4483 sayılı Kanunun 7'nci maddesinde soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın ön inceleme emrinden itibaren otuz gün içinde verilmesi gerektiği belirtilmiş, zorunlu hallerde bu sürenin on beş gün uzatılabileceği düzenlenmiştir. Fakat soruşturma izni verilmesine ilişkin söz konusu sürenin Danıştay Birinci Dairesince (T. 10.12.2015, E.2015/1448, K.2015/1722; T. 01.02.2017, E.2016/1760, K.2017/99) düzenleyici süre olduğu, hak düşürücü süre olmadığı kabul edilmiştir. Bu nedenle zorunlu durumlarda bu sürenin aşılmasının ön incelemenin sıhhatini etkilemeyeceği ifade edilmiştir. Buna göre soruşturma izni verilmesine yönelik sürenin düzenleyici süre olduğu ve gerektiği hallerde söz konusu sürenin aşılabileceği Danıştay içtihatlarında istikrarlı bir şekilde kabul edildiği görülmüştür. 54. Bu durumda başvurucunun soruşturma izninin mevzuatta belirtilen süreden sonra verildiğine ilişkin iddiasının karar sonucunu etkileyecek bir iddia olmadığı Danıştay içtihatlarında kabul edildiğinden Mahkemenin gerekçeli kararında bu iddiayı karşılamamış olmasının gerekçeli karar hakkını ihlal etmediği değerlendirilmiştir. 55. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamında gerekçeli karar hakkının ihlal edilmediğine karar verilmesi gerekir."

Yukarıda detaylı açıklandığı üzere, 4483 sayılı Kanun çerçevesinde 30+15=45 günlük azami ön inceleme süresinin mutlak olmadığı ancak zorunlu durumlarda aşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır..

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber