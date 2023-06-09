Aday memurun kurum içi ve dışı nakli yapılabilir mi?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "adaylığa kabul edilme" başlıklı 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; "aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."

Bu madde çerçevesinde adaya memurun başka kurumlara adaylık süresi içerisinde nakli yapılamamaktadır.