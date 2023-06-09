Aday memurun kurum içi ve dışı nakli yapılabilir mi?
657/54 gereği aday memurun adaylık süresi içerisinde kurum dışı nakli mümkün olmamakla birlikte kurum içi nakli mümkündür.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "adaylığa kabul edilme" başlıklı 54'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; "aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz."
Bu madde çerçevesinde adaya memurun başka kurumlara adaylık süresi içerisinde nakli yapılamamaktadır.
Ancak, aday memurun kurum içi nakli açısından bir yasaklayıcı hüküm getirilmediğinden asil memurlar gibi kurum içi nakli hukuken mümkündür. Danıştay Beşinci Dairenin 30.11.1986 tarihli kararları da (Esas No:1986/43, Karar No:1986/99) aynı doğrultudadır. Bununla beraber, engelli yakını bulunan aday memurun başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacağı hususunda dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın 30.11.2015 tarih ve 7246 sayılı görüş yazısında; engelli yakını bulunan aday memurun sadece kurum içi yer değişikliği suretiyle atanmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmiştir..