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TİHEK lisans öğrencilerine 'İnsan hakları ve eşitlik konusunda sertifika eğitimi' verecek

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç: Öğrencilerimizin uluslararası vizyona kavuşmaları, kariyerlerini geliştirmeleri noktasında ufkunu açmayı hedefliyoruz. Eğitimler bir yandan öğrencilerin tecrübelerine zemin hazırlarken diğer yandan eğitimleri verecek uzman koordinatörlerimizin destekleri sayesinde TİHEK'i kariyer hedefi olarak görme imkanı sağlayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 11:12, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 15:52
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TİHEK lisans öğrencilerine 'İnsan hakları ve eşitlik konusunda sertifika eğitimi' verecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, hukuk fakültesi öğrencilerine insan hakları ve eşitlik konusunda sertifika eğitimleri vereceklerini bildirdi.

Kılıç, AA muhabirine, kurum bünyesinde lisans öğrencileri için geçen yıl başlayan "İnsan Hakları ve Eşitlik Kampüsü Projesi" kapsamında bilgi verdi.

Üniversite öğrencilerinin gelişimi için ülke genelindeki hukuk fakültelerinin temsilcileriyle bölgesel toplantılar yaptıklarını söyleyen Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Yükseköğretim çağında 8,5 milyona yakın gencimiz var. Üniversitelerle yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde, onları bir yandan kurumumuz ve kurumsal faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirirken diğer yandan da insan hakları ve eşitlik alanındaki bilgilerini derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimin her yerdeliği ilkesi çerçevesinde hukuk fakültelerimiz başta olmak üzere lisans öğrencilerine insan hakları ve eşitlik alanında sertifika programları gerçekleştireceğiz."

İnsan hakları ve eşitlik konusundaki eğitimlerin TİHEK'de, temmuz ayının ilk haftasında başlayacağını belirten Kılıç, "Öğrencilerimizin uluslararası vizyona kavuşmaları, kariyerlerini geliştirmeleri noktasında ufkunu açmayı hedefliyoruz. Eğitimler bir yandan öğrencilerin tecrübelerine zemin hazırlarken diğer yandan eğitimleri verecek uzman koordinatörlerimizin destekleri sayesinde TİHEK'i kariyer hedefi olarak görme imkanı sağlayacak." dedi.

Kılıç, ayrıca ulusal insan hakları kurumlarının yapısı, insan haklarının uluslararası ölçekte korunması başta olmak üzere, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik hukuku çerçevesinde öğrencilerin donanımının geliştirilmesi, bilgi kapasitelerinin artırılması noktasında çalışmalar yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Öğrencileri sadece ulusal insan haklarının kurumsal yapılarıyla ilgili değil, dünyadan bu konudaki örneklerle tanıştırmak istiyoruz. Bu eğitimleri devamlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu noktada üniversitelerden yoğun talep alıyoruz. Burası öğrenciler için bir kariyer kapısı. Bu açıdan öğrencilerin kurumu yakından tanıması ve işleyişini bilmesi bakımından bu eğitimlerin çok büyük yararı var."

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