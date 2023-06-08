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Adana'da FETÖ şüphelisi eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Adana'da, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen tutuklu eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 11:21, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 15:52
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Adana'da FETÖ şüphelisi eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 5 Aralık 2022'de tutuklanan eski astsubay M.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık C.A'nın ifadelerine yer verildi.

M.G. ile terör örgütünün sohbet toplantılarına katıldıklarını kaydeden tanık C.A, şunları anlattı:

"İstanbul'da örgüt içinde faaliyet gösterdiğini bildiğim M.K. ile karşılaşınca FETÖ ile irtibatım başladı. M.K'nin daveti ile örgütün sohbet toplantılarına katılıyordum. Bir süre sonra bu toplantılar benimde astsubay olarak devrem olan M.G'nin evinde yapılmaya başlandı. Bu eve örgüt üyesi sivil kimseler de geliyordu. Burada örgüte himmet adı altında para toplanıyordu. Ayrıca örgütsel gizlilik için telefonları kapatıyorduk. Bu evde örgüt elebaşını öven konuşmalar yapılıyordu. Daha sonra bu toplantılara gitmedim."

İddianamede, şüphelinin, söz konusu terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün mahrem imamları tarafından takip edildiğine dair dijital verilerin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın FETÖ'nün mahrem imamları tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandığının tespit edildiği, örgüte finansal destekte bulunduğu, çalıştığı komutanları hakkında örgütün mahrem imamlarına bilgi verdiği, gizlilik içinde örgütsel buluşma ve görüşmelere katıldığı belirtilen iddianamede, M.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu M.G'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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