Kılıçdaroğlu: Bir daha herhangi bir pozisyona aday olmayacağım

Fatih Altaylı yazısında, CHP liderinin kinci tur seçimlerinin ardından odasında "çok güvendiği birkaç isimle" yaptığı konuşmayı aktardı

Yazılarını kendi internet sitesinde yayımlayan Altaylı'nın, "Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Herkes yarın ne olacağını düşünüyor. Ama kimse konuşmuyor. Kemal Bey, çok güvendiği birkaç isimle odasına çekiliyor ve durum değerlendirmesi yapmak istiyor. Odada bu isimlerden biri Kemal Bey'e çok net bir soru soruyor; 'Sayın Genel Başkan, çok iyi performans gösterdiğiniz ve toplumsal kabulünüzü en üst düzeye çıkardığınız bir seçim süreci yaşadık. Başladığınız yerden çok daha yüksek bir noktada seçimi tamamladınız ama yetmedi. Bundan sonrası için ne planlıyorsunuz! Bir daha seçimde yeniden aday olma planınız var mı, nasıl bir yol haritası çizmeliyiz.'

Kemal Kılıçdaroğlu çok net, çok açık bir yanıt veriyor; 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı. Bir daha Cumhurbaşkanlığı dahil, herhangi bir pozisyona aday olmayacağım. Ne zaman yapılırsa yapılsın bir dahaki seçimde aday ben değilim. Böyle bir niyetim de, arzum da yok.'

Herkes rahatlıyor. Ancak genel başkanlığı bırakmayacağını da hissettiriyor. En azından yerel seçimlere kadar. Odadakilerden biri, 'Hem bu fikrinizi hem de Genel Başkanlığı yerel seçimlere kadar sürdüreceğinizi ve yerel seçimlerden sonra genel başkanlığı da bırakacağınızı açıklasanız çok rahatlarız' diyor.

Kemal Bey bakıyor, itiraz etmiyor. Net bir şey de söylemiyor. Zaten genel tavrı bu."