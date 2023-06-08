Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 12:31, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 12:32
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.