Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü

Eynez bölgesindeki yer altı maden ocağında dün akşam galeri açma işi sırasında "ayna" olarak tabir edilen duvar çöktü.

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