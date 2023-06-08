Soma'da maden ocağındaki iş kazasında bir işçi öldü
Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren şirkete ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 13:31, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 13:32
Eynez bölgesindeki yer altı maden ocağında dün akşam galeri açma işi sırasında "ayna" olarak tabir edilen duvar çöktü.
Göçük altında kalan 26 yaşındaki işçi Mehmet Ali Daday ağır yaralandı.
Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan maden işçisi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.