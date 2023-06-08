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Cinsel saldırı suçundan eski okul müdürüne 4 yıl 8 ay hapis cezası

Ankara'da ilkokulda birlikte görev yaptığı okul müdür yardımcısına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski okul müdürü Azmi Y, "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçlarından 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 13:50, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 13:59
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Cinsel saldırı suçundan eski okul müdürüne 4 yıl 8 ay hapis cezası

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Azmi Y. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

Yaklaşık 30 yıldır kamu çalışanı olduğunu, bunun 20 yıllık bölümünde müdür olarak birçok okulda görev yaptığını belirten Azmi Y, "Bu okullarda birlikte çalıştığım hiç kimsenin benden şikayetçi olacağı bir eylemim olmadı. Müştekiyle karşılıklı mesajlaştık sadece. Görüntülere gelecek olursak sadece şakalaştık, benim hatam şakalaşmak oldu. Kimseyi taciz etmedim, suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu, şikayetçinin tutarsız beyanlarda bulunduğunu, bu durumun da kendilerini doğruladığını iddia etti.

Mağdur kadının avukatı Nurseda Arslan ise sanığın, isnat edilen suçları işlediğine dair esas hakkında mütalaada somut delillerin sunulduğunu belirterek, "Savcının mütalaasına katılıyoruz, cezalandırmanın da bu yönde yapılmasını istiyoruz. Sanığın olay tarihinde müvekkilimin amiri konumunda olması ve kamu otoritesinin kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanarak zincirleme şekilde müvekkilime cinsel saldırıda bulunduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle emsal teşkil edecek şekilde üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Beyanların ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Şatır, kararı açıkladı.

Buna göre sanık Azmi Y, "zincirleme şekilde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Dava süreci

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B'nin, olay tarihinde okul müdürü Azmi Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma açılmıştı.

Hazırlanan esas hakkındaki mütalaada soruşturma ve yargılama aşamasında elde edilen deliller sonucunda sanığın üzerine atılı "cinsel saldırı" suçunu işlediği yönünde müştekinin beyanıyla uyumlu görüntü kayıtları ve yine "cinsel taciz"de bulunduğuna ilişkin mesajların olduğu ifade edildi.

Suçlamaları reddeden sanığın savunmasına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu düşüncesiyle itibar edilmediği aktarılan mütalaada, "Tanık beyanları, güvenlik kamerası görüntüleri, katılanın aşamalarda alınan tutarlı ve istikrarlı beyanlarıyla mesaj içerikleri birlikte değerlendirildiğinde sanığın, farklı zamanlarda birden fazla kez katılana sarılmaya ve öpmeye çalıştığı, dokunduğu ve başını okşadığı, bu eylemlerinin de ani ve kesik hareketlerle işlenen, bedensel temas içeren, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik hareketler olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapılmıştı.

Mütalaada sanık Azmi Y'nin, "zincirleme şekilde kamu görevini kullanarak sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı" suçundan 9 yıl 3 aydan 26 yıl 2 aya, "zincirleme şekilde kamu görevini kullanarak cinsel tacizden" ise 5 aydan 5 yıl 2 aya kadar hapsi istenmişti.

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