Polislik sınavı sorularını önceden alan FETÖ sanığına hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından hakkında dava açılan tutuksuz sanık Y.K. ve avukatı ile müşteki Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.K. savunmasında, polislik sınavına hazırlandığı dönemde, sınavdan önce soruların bir örgüt üyesi tarafından kendisine verildiğini söyledi.

Haksız kazanç nedeniyle devlete borcunu ödediğini belirten Y.K, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Y.K'ye "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Heyet, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.