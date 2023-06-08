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Kurban Bayramı rezervasyonlarında yüzde 30 artış

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "Bayram tatilinde daha çok 4 ve 5 gecelik paketler ilgi görüyor. Yurt içinde kıyı destinasyonlarımıza ve kültür turlarına ilgi var. Yurt dışı turlarında da vizesiz gidilebilen ülkelere talep bulunuyor"- "1,5-2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapacağını öngörüyoruz"- "Türkiye'nin dört bir yanında denetim birimlerimizle sahte tur düzenleyenlerin ve sahte acentelerin önüne geçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Gerek sahada gerekse dijital platformlarda gerçekleştirilen denetimler yoluyla ülkenin dört bir yanında birçok belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinin tespiti ve yasal takibi yapılıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 14:15, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 14:16
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Kurban Bayramı rezervasyonlarında yüzde 30 artış

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kurban Bayramı tatili için daha çok 4 ve 5 gecelik paketlerin ilgi gördüğünü ifade ederek, "Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında genel olarak bayram tatili rezervasyonlarında yurt içinde yüzde 30'a yakın bir artıştan söz edebiliriz. Yurt içinde kıyı destinasyonlarımıza ve kültür turlarına ilgi var. Bununla birlikte yurt dışı turlarında da vizesiz gidilebilen ülkelere talep bulunuyor." dedi.

Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin bitmesinin ardından iç turizmde yavaş yavaş başlayan hareketliliğin okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatili ile daha da artacağını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasının turizm hareketliliğine olumlu yansımaları olacağını ifade eden Bağlıkaya, 1,5-2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapacağını öngördüklerini öngördüklerini bildirdi.

Bağlıkaya, "Bayram tatilinde daha çok 4 ve 5 gecelik paketler ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında genel olarak bayram tatili rezervasyonlarında yurt içinde yüzde 30'a yakın bir artıştan söz edebiliriz. Yurt içinde kıyı destinasyonlarımıza ve kültür turlarına ilgi var. Bununla birlikte yurt dışı turlarında da vizesiz gidilebilen ülkelere talep bulunuyor." diye konuştu.

Bayram tatilinde yurt içinde Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne talebin yoğunlaştığına işaret eden Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapadokya, GAP ve Karadeniz bölgelerimize kültür turları hareketliliği bekliyoruz. Kurban Bayramı rezervasyonlarında kıyı destinasyonlarında Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer, Kaş öne çıkarken, Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye öne çıkıyor. İstanbul'a yakın destinasyon olarak Sapanca, Bolu, Abant bölgelerine talep oluyor. Kültür turlarında Karadeniz turları, Kuzey Ege bölgesi, Ege, Akdeniz Bölgesi, Kapadokya bölgesi talep görüyor. Yurt dışı tarafında ise Balkan turları çok yoğun talep alıyor. Bununla beraber Şarm el Şeyh, Uzak Doğu ve Fas destinasyonları da yoğun ilgi gören noktalar arasında."

- Dolandırıcılara dikkat

Firuz Bağlıkaya, tatil fiyatlarına bakıldığında, ulaşım ve konaklama maliyetlerindeki artıştan kaynaklı olarak genel anlamda fiyatların yükseldiğini ancak seyahat acentelerinin her bütçeye uygun paketler hazırladığını belirterek, "Dolayısıyla vatandaşlarımız, avantajlı tatil seçenekleri başta olmak üzere istedikleri paketleri seçebiliyor." dedi.

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Satın aldıkları tatilleri TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden almaları herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için son derece önemli. Turizmde özellikle dijital rezervasyon olanaklarının gelişmesiyle birlikte bu alanda suistimal ve sahtecilik olaylarıyla daha sık karşılaşılıyor. Bu tür durumlar özellikle bayram dönemleri, yüksek sezon gibi talep yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde daha da artıyor.

TÜRSAB olarak, Türkiye'nin dört bir yanında denetim birimlerimizle sahte tur düzenleyenlerin ve sahte acentelerin önüne geçmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Gerek sahada gerekse dijital platformlarda gerçekleştirilen denetimler yoluyla ülkenin dört bir yanında birçok belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinin tespiti ve yasal takibi yapılıyor."

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