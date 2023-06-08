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Ankara'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi

ANKARA'DA 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise dumandan etkilendi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 14:20, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 15:10
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Ankara Yenimahalle'de 10 katlı bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki dairede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Demetevler Mahallesi 357. Sokak'taki 10 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede 78 yaşındaki Fatma Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı binada oturan Yavuz Selim Yılmaz (17), işe giderken yukarıdaki katlardan bağırışlar duyduğunu belirtti.

Bunun üzerine yukarı katlara yöneldiğini ve yangın çıktığını anladığını belirten Yılmaz, "Kapıdan duman çıkıyordu. Ben de daireye girerek mutfaktaki doğal gaz ve elektrikleri kapattım. Komşuları uyararak aşağı inerken binanın doğalgazlarını da kapattım." dedi.

Yılmaz, daha sonra babasının yanına giderek itfaiyeyi aradığını belirtti.

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