Erdoğan: Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Edoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"6 Şubat depremlerinin bizlere hatırlattığı konulardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. TOKİ binalarında bir sorunla karşılaşmadık. Kamu binalarımız başarılı bir sınav verdi. Yeni yapı stokumuzu asla standartların altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapılan yerlerde yıkılan bina sayımız ve can kaybı sayımız az oldu. Dönüşümün engellendiği yerlerde can kaybı arttı.

Kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı daha dirayetli adımlar atacağız. Muhterislerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. İdari, kanuni, mali açıdan ne yapılması gerekiyorsa bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. Yarısı bizden kampanyasına yönelik ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum, dönüşüm sürecini başlatın.

Depremlerde bu tarz toplanma alanlarının önemi daha iyi kavrandı. Her konuda olduğu gibi millet bahçelerinde de kendimizle yarışıyoruz. Hedefimizi 81 milyon metrekareden 100 milyon metrekareye çıkardık. 189 millet bahçemizi hizmete aldık.

"ÜLKEMİZİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"

Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizdir. Dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır.

Bazıları seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetini belli etse de milletimiz onlara fırsat vermemiştir. İstanbul Atatürk Havalimanı millet bahçesiyle birlikte ülke genelindeki 500 millet bahçesinin tamamını bitirdiğimizde ülkemizin çehresinin değişeceğine inanıyorum.

"EMANETİN SAHİBİ GELECEK NESİLLER"

Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kainatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü, denizler, toprak, hava, gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Emanetin sahibi gelecek nesillerdir. Çevre bilincinin toplumumuzda kök salması için çaba harcıyoruz.

Bu seneki çevre haftasının temasını temiz dünya temiz deniz olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız Sıfır Atık projesinin temel hedefi plastik atıklarının önüne geçilmesidir. Atık konusundaki çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz."