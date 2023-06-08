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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan, son yolculuğa uğurlandı

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi camiye getirildiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan annesinin "'Keşke şehit olsam anne' dedi. 'Sen de ağlama arkamdan' dedi. Ağlamayacağım, bana 'Şehit olacağım' dedi. Ağlamayacağım" sözleri yürekleri dağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 15:47, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 15:58
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan, son yolculuğa uğurlandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Askeri uçakla saat 11.30'da Çanakkale Havaalanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Yenice ilçesine götürüldü. Baba ocağında helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, ardından ilçe merkezindeki Çarşı Camii'ne getirildi. Oğullarının cenazesini karşılamak üzere Çanakkale'ye giderken sabah Çan ilçesinde trafik kazası geçirerek hafif yaralanan anne Gülten Ceylan ve baba Bekir Ceylan da Çan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından cenaze törenine katıldı. Şehidin eşi Narin Ceylan ise cenaze törenine 9 aylık bebeği Ayberk ile geldi. Şehidin cenazesi camiye getirildiği sırada annesi Gülten Ceylan gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum 'Ben de şehit olsam daha iyi olur' dedi. 'Deme oğlum' dedim. 'Keşke şehit olsam anne' dedi. 'Sen de ağlama arkamdan' dedi. Ağlamayacağım, bana 'Şehit olacağım' dedi. Ağlamayacağım" dedi. Acılı annenin sözleri yürekleri dağladı. Cenaze töreni sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan annesi Gülten ve babası Bekir ile eşi Narin Ceylan gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Ercan Oran, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan ve daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt'teki operasyonda jandarma uzman çavuş şehit oldu

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