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Kirasını 22 kuruş eksik yatırınca icralık oldu

Bursa'da kirasını 22 kuruş eksik yatıran kiracı, mahkeme tarafından kapı dışarı edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 15:58, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 21:30
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tuttuğu dükkanda 6 yıldır parke ve ahşap dekorasyon ürünleri ticareti yapan Suat Eken, 4 bin 700 lira olan kirasının 14 bin lira çıkacağını öğrenince kulaklarına inanamadı. Bu fahiş artışı kabul etmeyen Eken, kirayı yasal oranlar çerçevesinde artırdı. Eken, artış yaptığı kirayı her ay düzenli olarak mülk sahibinin banka hesabına gönderdi. Ancak, 22 kuruş eksik olarak 7 bin 453 lira olarak yatırınca, dükkan sahibi tarafından mahkemeye verildi.

Bursa 2. İcra Hukuk Mahkemesi, Eken'i haksız bularak, iş yerinden tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca 22 kuruş üzerinden yüzde 20 icra inkar tazminatının da kiracıdan alınmasına hükmetti.

Karara inanamadığını dile getiren işletme sahibi Suat Eken, "2017 yılından beri burada iş yapmaktayım. Dükkan sahibi, son artışlardan dolayı telefonla görüşmemiz oldu. 14 bin lira kira istediğini söyledi. Bunun çok olduğunu söylememe rağmen, emsallerini araştırdığını ifade etti. Ben de bunu kabul etmeyerek, yasal olan yüzde 25 artışı yaparak kendisine kirayı ödemeye başladım. Farkımız olmadan 22 kuruş eksik yatırmışız. Bunu da 2 ay sonra fark ettik. Sonrasında 4 aydır fazla fazla yatırdık. Ancak bunu mahkemeye vermiş. Resmi yazı geldiğinde şaşırdım. Mahkemede ben böyle bir tahliye kararının çıkacağını sanmıyordum. Fakat 6 Haziran 2023'de çıkan kararla şok oldum. Tahliyemi istediklerini öğrendim" dedi.

Bugüne kadar 1 kuruş vergi borcunun olmadığını belirten Eken, "Bütün her şeyimizi resmi olarak yapıyoruz. Ancak böyle bir yanlışlık olmuş. Bizi başka bir sebepten dolayı çıkarmışlar olsaydılar üzülmezdim. Ama 22 kuruş ağrıma gidiyor. Bir üst mahkemenin yolunu da kapatmaları çok kötü olmuş. Yasaların gereği ne ise onu yapacağız. Ama şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu kadar ucuz olmamalıydı. Kararı alan hakime de saygı duyuyorum. Ama 22 kuruştan dolayı bunun olmaması gerekiyordu. Farklı bir yolda izleyebilirdi. Benim düzenimin 22 kuruştan dolayı bozulmasını hazmedemiyorum" şeklinde konuştu.

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