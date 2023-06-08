İTO Başkanı: Asgari ücret Türk Lirası bazında güncellenmeli

Bloomberg HT yayınında katılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç asgari ücrete dair beklentisini dile getirdi. Avdagiç "Türkiye'de asgari ücret Türk Lirası bazında güncellenmelidir. Türkiye'deki istatistikler, rakamlar dikkate alınarak bu yeni rakam oluşturulmalıdır. Yabancı para birimine bağlı olarak bir asgari ücret güncellenmesinin son derece sakıncalı olduğunu ve kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.

Avdagiç "Asgari ücrette 7. ayın başında yapılacak olan güncellemenin ilk 6 aylık TÜFE esas alınarak yapılmasının makul olacağını öngörüyoruz. Buna bağlı olarak mutlaka vergi dilimlerinin de gözden geçirilmesi ve çalışanlar üzerinde ilave vergi yükü oluşmaması gerekiyor. Tüm vergi dilimlerinin asgari ücret artışına paralel bir şekilde güncellenmesi çok önemli" şeklinde konuştu.