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Öğretmene sinirlendi, müdüre saldırıp odayı dağıttı

Kayseri'de sınıf öğretmeni ile tartıştıktan sonra okula çağrılan veli, müdürü darp ettikten sonra odayı dağıttı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 16:35, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 16:55
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Öğretmene sinirlendi, müdüre saldırıp odayı dağıttı

Melikgazi ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan İbrahim Kendiroğlu İlkokulu'nda meydana gelen olayda bir veli, sınıf öğretmeni ile tartıştı. Öğretmenden şikayetçi olan veli, dinlenilmek üzere okula davet edildi. Burada müdür odasında okul müdürü Yaşar Yıldırım ile görüşen veli, sinirlerine hakim olamayarak müdürü darp etti. Ardından da odayı dağıtan veli, okuldan kaçtı. Müdürün şikayeti üzerine veli hakkında soruşturma başlatılırken, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri de okul önünde toplanarak olayı protesto etti. Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, eğitimcilere karşı yapılan saldırıların tedbir alınmadığı sürece artarak devam ettiğini söyleyerek, İlme, alime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef aldırış etmediği bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır ve kalmaktadır. Son olarak İlimiz Melikgazi İlçesi İbrahim Kendiroğlu İlkokulu müdürümüz ve Melikgazi Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Rehber Öğretmenimiz, veli tarafından saldırıya uğramış ve şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri ve bütün eğitim çalışanlarını derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Hayatlarını, çocuklarımızın geleceğinin daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aslantürk, "Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikayetleriyle soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır. Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz" dedi.

"Şiddete dur de" yazılı pankartlar açan öğretmenlerde, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.

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