Öğretmene sinirlendi, müdüre saldırıp odayı dağıttı
Kayseri'de sınıf öğretmeni ile tartıştıktan sonra okula çağrılan veli, müdürü darp ettikten sonra odayı dağıttı
Melikgazi ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan İbrahim Kendiroğlu
İlkokulu'nda meydana gelen olayda bir veli, sınıf öğretmeni ile tartıştı. Öğretmenden
şikayetçi olan veli, dinlenilmek üzere okula davet edildi. Burada müdür odasında
okul müdürü Yaşar Yıldırım ile görüşen veli, sinirlerine hakim olamayarak müdürü
darp etti. Ardından da odayı dağıtan veli, okuldan kaçtı. Müdürün şikayeti üzerine
veli hakkında soruşturma başlatılırken, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri
de okul önünde toplanarak olayı protesto etti. Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk,
eğitimcilere karşı yapılan saldırıların tedbir alınmadığı sürece artarak devam
ettiğini söyleyerek, İlme, alime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin
bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik
saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin
manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, yaralama
gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef aldırış etmediği bir dönemi yaşıyoruz.
Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri
haline gelmiştir. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin
dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır ve kalmaktadır. Son olarak
İlimiz Melikgazi İlçesi İbrahim Kendiroğlu İlkokulu müdürümüz ve Melikgazi Hoca
Ahmet Yesevi İlkokulu Rehber Öğretmenimiz, veli tarafından saldırıya uğramış
ve şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri ve bütün eğitim çalışanlarını derinden
üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Hayatlarını,
çocuklarımızın geleceğinin daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet
olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse,
öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak,
bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık
olacaktır" ifadelerini kullandı.
Aslantürk, "Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması,
veli merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca,
öğretmenlerin kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikayetleriyle soruşturmalara
tabi tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı önlemlerin
alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına
neden olmaktadır. Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün
olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin
düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum,
herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete
geçmesini gerektirmektedir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine
ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk
almak elzemdir. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz: Eğitimcileri şiddetin
hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete
çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini
taşın altına koymaya davet ediyoruz" dedi.
"Şiddete dur de" yazılı pankartlar açan öğretmenlerde, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.