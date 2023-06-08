Bloomberg'den 'kamu bankaları döviz satışına başladı' iddiası

Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Türk gemisinde 'kaçak' krizi: İtalya'da müdahale edildi
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Öğretmenlere Özel %25'e Varan Meslek İndirimi Sigortam.net'te!
Sponsorlu İçerik
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Bakan Yerlikaya paylaştı: Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
AB'den vize açıklaması: Türkiye'ye özgü değil
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
LGS sınavı sonrası uçak bileti satışlarında yüzde 120 artış
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
Ortaokulda 11 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
TBMM'de partiler grup kurma hazırlığında
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Sahte göz ameliyatıyla SGK'yi dolandıran 28 şüpheli yakalandı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Adalet Bakanı Tunç'tan bürokratlara 'Türkiye Yüzyılı'na özel proje' talimatı
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Ankara'da alarm: İzinler iptal edildi
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Yeni yasama döneminde gözler Meclis'te olacak
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Bakan Tekin: Bir aile ortamı havasında, istişarelerle eğitimi birlikte yöneteceğiz
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Başdanışman Uçum, yeni anayasanın perspektifini çizdi
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Memur konfederasyonları zam döneminde hükümetten ne bekliyor?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
Depremzedenin asgari ücreti 13 bin 530 lira mı olacak?
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
CHP'de saflar netleşiyor, Kılıçdaroğlu zorda
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
İhanet planı deşifre oldu: Sahte belgelerle fişlemişler
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu BDDK Başkanlığına atandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
AK Parti Grup Başkanvekili ve oğlu trafik kazasında yaralandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Vize sorunu büyüyor: 4 yılda ret oranı ikiye katlandı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
ÇAYKUR'dan kuru çaya yüzde 43 zam
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bloomberg'den 'kamu bankaları döviz satışına başladı' iddiası

Bloomberg'e konuşan yakın kaynaklara göre bu hafta dolarda yaşanan rekor yükselişin ardından Türk lirasındaki değer kaybını sabitlemek için kamu bankaları yeniden döviz satışına başladı.

Haber Giriş : 08 Haziran 2023 16:47, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 16:49
Yazdır
Bloomberg'den 'kamu bankaları döviz satışına başladı' iddiası

Bloomberg'in haberine göre kamu bankaları çarşamba günü Türk lirasının bir yıldan uzun bir süre sonra en büyük düşüşünün yaşamasının ardından lirayı yeniden desteklemeye başladı. Para birimindeki düşüş sabitlendi ve saat 14:10 itibariyle yüzde 0,5 değer kaybederek 23,37 seviyesinden işlem gördü. Türk lirası çarşamba günü, kamu bankalarının dolar satışını durdurmasıyla yüzde 7 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, eski bir Merrill Lynch stratejisti olan Mehmet Şimşek'i yeni maliye bakanı olarak seçerek, para birimini desteklemek için uzun süredir devam eden ağır devlet müdahalelerini bırakmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Hazine ve Merkez Bankası arasında 2018 yılında imzalanan bir protokol, Hazine'nin kamu bankalarını döviz satmaya yönlendirmesine olanak tanıyor.

Bloomberg'e konuşan yakın bir kaynağa göre bu hafta Hazine protokolü kısa bir süreliğine askıya aldı. Ardından müdahalelerin devam etmesine izin vermeye karar verdi. Merkez Bankası para birimini güçlendirmek için milyarlarca dolar rezerv kullandı. Para birimi bu yıl dolar karşısında yüzde 20 değer kaybederek Arjantin pesosundan sonra gelişmekte olan para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

SEB AB'nin gelişmekte olan piyasalar baş stratejisti Erik Meyersson, "Liradaki düzeltmeyi, Türk politika yapıcıların para birimini savunmak için rezervleri liberal bir şekilde kullanmalarının şimdilik sona erdiğinin farkına varmaları olarak görüyoruz" dedi. Meyersson, liranın dolar karşısında yıl sonuna kadar 27 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Merkez bankası beklentileri

Şimşek'in dönüşüyle birlikte yatırımcılar, faiz oranlarını enflasyon seviyesinin oldukça altında tutan Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer kurumların daha fazla ortodoks ekonomi politikalarına doğru hareket etmesini bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan'ın politikasını destekledi. Mart 2021'de göreve geldiğinden bu yana, faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 8,5'e düşürdü. Enflasyon yüzde 40 civarında seyrediyor. Goldman Sachs ve First Republic'te eski bir bankacı olan Hafize Gaye Erkan, Kavcıoğlu'nun yerine geçecek isim olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını belirleyeceği bir sonraki toplantının 22 Haziran'da yapılması planlanıyor ve yatırımcılar en üst makamdaki değişiklik beklentisiyle faiz artırımı da öngörüyor.

Yine de yatırımcılar, temkinli davranmaya devam ediyor. Londra merkezli Ebury'nin baş risk yetkilisi Enrique Diaz Alvarez, "Erdoğan'ın para ve maliye politikalarında değişikliğe yöneldiğine dair küçük bir umut ışığı var. Ancak Erdoğan'ın bir U dönüşü yaptığına ikna olmak için daha fazlasını görmek gerekiyor" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber