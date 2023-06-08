Bloomberg'den 'kamu bankaları döviz satışına başladı' iddiası

Bloomberg'in haberine göre kamu bankaları çarşamba günü Türk lirasının bir yıldan uzun bir süre sonra en büyük düşüşünün yaşamasının ardından lirayı yeniden desteklemeye başladı. Para birimindeki düşüş sabitlendi ve saat 14:10 itibariyle yüzde 0,5 değer kaybederek 23,37 seviyesinden işlem gördü. Türk lirası çarşamba günü, kamu bankalarının dolar satışını durdurmasıyla yüzde 7 değer kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta, eski bir Merrill Lynch stratejisti olan Mehmet Şimşek'i yeni maliye bakanı olarak seçerek, para birimini desteklemek için uzun süredir devam eden ağır devlet müdahalelerini bırakmaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Hazine ve Merkez Bankası arasında 2018 yılında imzalanan bir protokol, Hazine'nin kamu bankalarını döviz satmaya yönlendirmesine olanak tanıyor.

Bloomberg'e konuşan yakın bir kaynağa göre bu hafta Hazine protokolü kısa bir süreliğine askıya aldı. Ardından müdahalelerin devam etmesine izin vermeye karar verdi. Merkez Bankası para birimini güçlendirmek için milyarlarca dolar rezerv kullandı. Para birimi bu yıl dolar karşısında yüzde 20 değer kaybederek Arjantin pesosundan sonra gelişmekte olan para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

SEB AB'nin gelişmekte olan piyasalar baş stratejisti Erik Meyersson, "Liradaki düzeltmeyi, Türk politika yapıcıların para birimini savunmak için rezervleri liberal bir şekilde kullanmalarının şimdilik sona erdiğinin farkına varmaları olarak görüyoruz" dedi. Meyersson, liranın dolar karşısında yıl sonuna kadar 27 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Merkez bankası beklentileri



Şimşek'in dönüşüyle birlikte yatırımcılar, faiz oranlarını enflasyon seviyesinin oldukça altında tutan Merkez Bankası da dahil olmak üzere diğer kurumların daha fazla ortodoks ekonomi politikalarına doğru hareket etmesini bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Erdoğan'ın politikasını destekledi. Mart 2021'de göreve geldiğinden bu yana, faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 8,5'e düşürdü. Enflasyon yüzde 40 civarında seyrediyor. Goldman Sachs ve First Republic'te eski bir bankacı olan Hafize Gaye Erkan, Kavcıoğlu'nun yerine geçecek isim olarak öne çıkıyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını belirleyeceği bir sonraki toplantının 22 Haziran'da yapılması planlanıyor ve yatırımcılar en üst makamdaki değişiklik beklentisiyle faiz artırımı da öngörüyor.

Yine de yatırımcılar, temkinli davranmaya devam ediyor. Londra merkezli Ebury'nin baş risk yetkilisi Enrique Diaz Alvarez, "Erdoğan'ın para ve maliye politikalarında değişikliğe yöneldiğine dair küçük bir umut ışığı var. Ancak Erdoğan'ın bir U dönüşü yaptığına ikna olmak için daha fazlasını görmek gerekiyor" dedi.