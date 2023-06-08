Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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