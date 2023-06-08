Amasya'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 17:04, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 17:05
Alınan bilgiye göre, 15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran, Zekiye Çemrek, KKKA şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çemrek, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çemrek'in cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.
Zekiye Çemrek'e yaklaşık 15 gün önce tarlada çalıştığı sırada kene tutunduğu öğrenildi.