Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru memleketine uğurlandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Haymana için Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

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