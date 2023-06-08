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Hapis cezası onanan Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi

Konya'da, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, hakkında 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen Kadir Şeker, tahliye oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 18:17, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 19:39
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Hapis cezası onanan Kadir Şeker'e Kovid-19 tahliyesi

Kadınhanı ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da gözaltına alınarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilen Şeker için İdari ve Gözlem Kurulu toplandı.

Şeker, kurulun aldığı kararla, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılarak tahliye edildi.

Şeker'in avukatlarından Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Şeker'in yargıtay tarafından cezasının onandığını ve yargı yolunun kendisi için tükendiğini söyledi.

Artık cezanın infaz aşamasına başlandığını ifade eden Aladağ, "Şeker için kurul toplandı. Kurulun verdiği karar neticesinde Şeker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayılacak. Bu tarihten sonra eğer uzatma kararı verilmezse, Şeker cezasının kalan kısmını açık cezaevinde geçirecek." ifadelerini kullandı.

- Davanın geçmişi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüş, Şeker tahliye edilmişti.

Avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmetmiş, yapılan yeniden yargılamada Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermiş, ceza onanmıştı.

Bunun üzerine Şeker, 1 Haziran'da jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmişti.

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