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Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'e FETÖ'ye yardımdan hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2023 18:23, Son Güncelleme : 08 Haziran 2023 18:19
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Eski Gazi Üniversitesi Rektörü Büyükberber'e FETÖ'ye yardımdan hapis

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Büyükberber ve avukatı katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Selim Karakuzu, önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Büyükberber'e söz verdi.

Büyükberber, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden kısa bir süre sonra gözaltına alındığını, aradan geçen yaklaşık 7 yıl boyunca örgüt üyesi olduğuna dair dosyaya somut bir delil sunulamadığını iddia etti.

Rektörlük yaptığı dönemde FETÖ mensuplarının üniversitede kadrolaşmasına izin verdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, o dönemki atamaların mevzuata uygun yapıldığını savunan Büyükberber, şöyle devam etti:

"Darbe girişiminden sonra ihraç edilen personelin bir kısmı aklandı. Atamalarda rektör olarak sadece 'olur' imzası attım. Atamalar, bana gelene kadar 50 kişinin önünden geçiyordu. Sadece görevim nedeniyle kanun ve yönetmeliğe uygun olarak attığım imza dolayısıyla yıllar sonra ağır cezada yargılanacağımı bilemezdim. KHK ile ihraç edilen kişilerle benim aramda hiçbir ilişki yoktur. Onların ihraç olması benim açımdan delil olamaz. Benim dönemimdeki 802 atamanın iznini YÖK verdi. Kadro talepleri de dekanlıklardan geldi. Onlar bu taleplerinden dolayı sorumlu tutulmadı."

Büyükberber, örgüt üyeliği için delil sayılan ByLock kullanıcısı olmadığını, örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, ayrıca örgüt ile irtibatının olduğuna dair tanık beyanı da bulunmadığını söyledi.

FETÖ ile hiçbir dönem irtibatının olmadığını, aksine örgüte karşı mücadele verdiğini iddia eden Büyükberber, beraatını talep etti.

Sanık avukatının da beyanını alan mahkeme heyeti ardından kararını açıkladı.

Buna göre sanık Süleyman Büyükberber, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan takdiri indirim ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa kararda, Büyükberber'in, FETÖ'nün, Gazi Üniversitesinde kadrolaşmasına müsaade ederek, örgüt mensuplarının etkin rol almasının önünü açtığı belirtildi.

- Yargılama süreci

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra gözaltına alınan Büyükberber, iki hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mahkeme aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Büyükberber, 672 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edildi.

İddianamede Büyükberber'in, görevi boyunca 95'i ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütle bağlantılı yüzlerce kişiyi üniversitede işe başlattığı, bu durumun tanık beyanlarıyla desteklendiği bilgisine yer verilmiş, bu kapsamda Büyükberber'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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