Bakan Özhaseki: Bu yüz yılın değil bin yılın felaketi

Millet Bahçesinin açılışının ardından Adıyaman Valiliğine geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada koordinasyon toplantısı düzenledi. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı sonrasında Bakan Mehmet Özhaseki açıklamalarda bulundu.

"Bu bin yılın felaketi"

6 Şubat depremlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Bu yüz yılın afeti değil, bin yılın afetidir. Bu topraklarda yaşamaya başladığımız bin yıl boyunca, medeniyet kurduğumuz bin yıl boyunca karşılaşabileceğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz bundan etkilendi, 14 milyon insanımız etkilendi, nihayetinde 850 bin bağımsız birim hasar gördü, yıkıldı veya yıkılmak üzere; bütün bunların telafi edilmesi icap ediyor. Bunların hepsinin de ötesinde en önemlisi, 50 bin canımızı toprağa verdik. Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.

"850 bin birim zarar gördü"

Depremde 850 bin bağımsız yapının zarar gördüğünü kaydeden Bakan Özhaseki, "Bundan sonra ivedi olarak şunu yapacağız. 680 bin civarında konut, 170 bin bin civarında da işyeri, ahır, köyevi gibi tek katlı müstakil yapılacak yerler var. Bunları bir an önce yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da vatandaşımıza söz verdiği gibi aynı şekilde bizlerde bunu talimat olarak alıp işe başladık. Zaten 319 bin civarında bağımsız birimi inşallah bir yıl içerisinde teslim edeceğiz. Bu gün gezdiğimiz inşaat alanlarında da hızlı bir inşaatın yapılmakta olduğunu da gördük. Bundan da son derece mutlu olduk" dedi.

"Adıyaman'da 80 bin yapı hasar gördü"

Adıyaman'ın depremden en çok etkilenen iller arasında olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Adıyaman'da ise merkezde 45 bin, 35 bin kadar da çeperlerimizde hasar görmüş, ağır hasarlı, yıkılmış olan yapımız var. Hayatın normale dönmesi için icap eden her ne ise, bundan sonra çok daha hızlı davranıp en kısa sürede buradaki kayıpları telafi etmeye gayret ediyoruz. İmar planları şuanda elden geçiyor, revize edildikten sonra, arkadaşlarımız önümüzdeki ayın sonu gibi diyorlar ama inşallah biraz daha geriye çekip herkesin kendi o imar planı üzerindeki hak sahipliği ile birlikte ortamını rahatça sağlayabileceği bir döneme de geçiyoruz. Ne zaman bitecek diye sorarsanız, sizler ne zamanki 'Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, idarecilerimizden Allah razı olsun bizim eksiğimiz kalmadı, bizde hakkımızı helal ediyoruz, helal olsun' deyinceye kadar biz burada çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.