19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda; hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.H. cezaevine teslim edilirken, emniyet çıkışında "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz vermesi şaşırttı.