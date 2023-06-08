Togg, Batman'da gelin arabası olarak kullanılacak

Vali Ekrem Canalp, TOGG aracını toplumun refahı ve mutluluğuna katkıda bulunma amacıyla gelin arabası olarak kullanılmak üzere vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Canalp, kendisi için tahsis edilen bu özel aracı, sevgiyle yola çıkan çiftlerin en önemli günlerinde kullanabilmeleri ve unutulmaz anılar biriktirebilmeleri için dar gelirli vatandaşların hizmetine sunduğunu ifade etti.

TOGG gelin arabası rezervasyonları için başvurular, Batman Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek.