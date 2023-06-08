Zimmetine para geçiren hastane personeli tutuklandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde maaş promosyonu ile ilgili doktorlardan aldığı paraları zimmetine geçiren mutemet H.K., Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.