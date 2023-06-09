9 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Seyid Burhaneddin Hz. Türbesi'ni ziyaret edecek, Meydan Bürüngüz Camisi'ndeki cuma namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyarette bulunacak, Milletvekilleri, Sanayici ve İş Adamları ile Buluşma programına katılacak.

(Kayseri/12.30-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim endeksi ile 2022 yılı hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City-Inter finali öncesi basın toplantıları ile son antrenmanlar yapılacak.

- Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ve takımdan bazı futbolcular soruları cevaplayacak; İtalyan ekip son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

- Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola ve takımdan bazı futbolcular soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta yapacak.

(İstanbul/17.15/18.00/19.15/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig'in final serisinde Beykoz Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçta karşılaşacak.

(İstanbul/15.30)

4- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta, tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(Paris)