9 Haziran 2023 tarihinde Kamuda üst düzey atamalar gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal yeniden aynı göreve atandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram; İletişim Başkan Yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcıları Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu da yeniden aynı göreve atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıklarına da Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan kişiler hizalarında belirtilen görevlere, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince yeniden atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Huriye MARTI ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI yeniden görevlendirilmiştir.

Ekli listede yer alan Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler yeniden atanmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 84 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam (Guvemörü) Şahap KAVCIOGLU atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Hafize Gaye ERKAN atanmıştır.

8 Haziran 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI