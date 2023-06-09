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Merkez Bankası'nın yeni başkanı atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan, böylece Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 07:08, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 10:11
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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası yönetiminde beklenen değişiklik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.

1982 doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Eğtimine ABD'de devam eden Erkan, Princeton Üniversitesi'nin tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'deki en etkin 40 genç sıralamasında birinci olan Hafize Gaye Erkan, çok sayıda finansal kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na (BDDK) atandı.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Hafize Gaye Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Hafize Gaye Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Kararnameyle, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Merkez Bankası Başkanlığı'na kadın bir başkan atandı.

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