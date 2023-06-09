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Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 07:39, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 10:01
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Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki Efe Tur firmasına ait 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü, Perşembe yol ayrımında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BP 566 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü yol kenarında bulunan restorana çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Resul Baş'ın (19) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Göksel Baş (22) ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 yolcunun hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden gençlerin kuzen olduğu, yolcu otobüsünün sürücüsünün ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden gençlerin kaza yaptığı yere gelen yakınları gözyaşı döktü.

Valizleriyle bir süre bekleyen yolcular daha sonra başka otobüs ile seyahatlerine devam etti.

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