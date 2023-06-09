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Mısır'da köpek balığı saldırısında bir turist hayatını kaybetti

Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da bir kişi köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2023 07:41, Son Güncelleme : 09 Haziran 2023 10:03
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Mısır yerel medyasında yer alan haberde, Hurgada'da Kızıldeniz'de denize giren yabancı bir turistin köpek balığı saldırısı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balığın türünün "Kaplan Köpek Balığı" olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu köpek balığının olağandışı saldırganlık gösterdiği, geçmişte yaşanan köpek balığı saldırılarıyla da ilişkisi olabileceği kaydedildi.

Köpek balığının avlanarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saldırının yaşandığı bölgede tüm faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Hurgada'nın güneyinde yer alan Sehl el-Haşiş bölgesinde 3 Temmuz 2022'de meydana gelen köpek balığı saldırısında iki kadın ölmüştü.

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